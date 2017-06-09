博彩公司对英国下任首相人选的预测出现分歧

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国博彩公司开出的赌盘赔率显示，英国下任首相人选目前在现任首相--保守党人特雷莎·梅和工党党魁柯尔宾之间摇摆。此前出口民调表明，特雷莎·梅将难以赢得议会多数席位。
在0105GMT前的大约40分钟，博彩交易所必发(Betfair)开出的赌盘赔率显示，柯尔宾最有可能胜出，此后赔率又倾向于特雷莎·梅获胜。
截至0126GMT，博彩公司立博(Ladbrokes)仍认为柯尔宾取胜的希望最大，但Paddy Power显示特雷莎·梅依然领先。
出口民调预测，保守党将赢得议会650个席位中的314席，工党赢得266席，从而出现没有任何一党占据多数席位的“悬峙国会”。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。