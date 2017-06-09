博彩公司对英国下任首相人选的预测出现分歧

路透伦敦6月9日 - 英国博彩公司开出的赌盘赔率显示，英国下任首相人选目前在现任首相--保守党人特雷莎·梅和工党党魁柯尔宾之间摇摆。此前出口民调表明，特雷莎·梅将难以赢得议会多数席位。

在0105GMT前的大约40分钟，博彩交易所必发(Betfair)开出的赌盘赔率显示，柯尔宾最有可能胜出，此后赔率又倾向于特雷莎·梅获胜。

截至0126GMT，博彩公司立博(Ladbrokes)仍认为柯尔宾取胜的希望最大，但Paddy Power显示特雷莎·梅依然领先。

出口民调预测，保守党将赢得议会650个席位中的314席，工党赢得266席，从而出现没有任何一党占据多数席位的“悬峙国会”。(完)