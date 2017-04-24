投资焦点：相比英国提前大选 外资有其他更重大的担忧

路透伦敦4月21日 - 英国令人意外地要提前举行大选，这基本上并未让外国投资者感到惊慌。去年在英国公投决定脱离欧盟引发一轮资金外逃并导致英镑下跌后，如今他们已把资金重新投入英国股市。

汤森路透理柏数据显示，随着英镑趋稳，企业获利前景更明朗，且全球大宗商品相关股票和金融类股上涨，吸引投资者重回英国股市，截至3月底，专注英国市场的海外投资者去年所撤出的资金中有超过一半已重返该市场。

虽然英国首相特雷莎·梅宣布6月8日提前举行大选引发了一阵波动，但美国、亚洲和瑞士投资者称，英国在略超两年的时间里三度大选，这不会给他们的计划带来多大风险。

相反，时间可能拖延的英国退欧协商、国内经济体质尤其是在通胀上升情况下的消费者支出势头，以及特朗普的政策都是海外投资者关注的因素，这也解释了为什么相对规模较小专注英国市场的企业，这些投资者普遍偏爱在伦敦上市的全球大市值股。

“英国在承受退欧这件事上能走到这一步，让我们刮目相看，”Key Private Bank的首席投资策略师Bruce McCain说。

“（特雷莎·梅）要求提前举行选举似乎是为了加强政府在退欧谈判中的地位，这表明她现在状况很好。”

英镑在特雷莎·梅要求提前选举后跳涨，空头布仓解除。身为金融市场上反映英国信心的最清晰晴雨表，英镑进一步走强，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。

英国股市，特别是指标富时100指数.FTSE则下跌，年内迄今累计转为下滑。

受英镑疲软和全球通胀交易的双重利好提振，以资源和银行股作为权重的富时100指数上月触及纪录高位。该指数成分股主要由跨国企业组成，当英镑走贬时，这些企业的国际营收变得更高。

但为了更准确地解读英国的情况，股市投资者把关注焦点放在一项较小的、更聚焦于国内的英国企业指数走势上。如果经济增长放缓，投资者对它们的兴趣可能减弱。

**关注消费者支出情况**

去年6月英国退欧公投后，富时中型股指数.FTMC挫跌，但随后大幅反弹，已自低点上涨逾30%，目前徘徊在历史高点附近。

不过，消费者支出回落导致经济增长放缓，都可能对诸如零售商和工业企业这样的小型企业带来很大的痛楚，此类企业基本上都在英国国内运营。

“在通胀上升的情况下，实质所得继过去一年持平后，可能转为负成长；在此同时储蓄率已然低落，使得增加支出的空间不大，”瑞士Mirabaud资产管理公司资深策略师Valentin Bissat指出。

Bissat表示，他的公司避开中小型股。

英国2017年前三个月零售销售创下七年来最大降幅，因去年英国公投退欧之后物价不断上涨，令消费者受到打击。

安联环球投资策略师Neil Dwane在客户报告中指出，有更多迹象显示英国消费者今年手头更加吃紧，在大选即将到来之际，扶持经济的政策将成为众所瞩目的焦点。

“政党政策纲领应为投资者提供强有力的声音，”Dwane表示，并称他预计政纲声明将包含对财政政策的见解，而且可能包括控制撙节措施的计划，所有这些都将支撑经济增长。

一年多以来，不确定性和模糊的政治前景给外国投资者对欧洲和英国的看法蒙上阴云。很多人现在称，风险在于高估了选举的影响。

投资者表示，还有其他事情要担心。

“对美国投资者来说，它（英国选举）可能令人意外，”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

“但现在它不在担忧排行榜首位。特朗普政府每天让投资者操心的事情够多了，这些事情可能明确影响他们的投资。”(完)