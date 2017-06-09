焦点：英国大选给特雷莎·梅当头一棒 退欧谈判愈发不明朗

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透伦敦6月9日 - 英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎·梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。
周四的选举中没有任何党派成为明显的胜方，遭受打击的特雷莎·梅表示她不会放弃。选举前被保守党看低，并认为毫无获胜希望的工党领导人科尔宾表示，特雷莎·梅应当下台。
这是英国选举历史上最牵动人心的夜晚之一。事后政界人士和评论家称特雷莎·梅提前选举的决定铸下大错，并对她在竞选中的表现冷嘲热讽。
不过BBC报导称，特雷莎·梅不打算辞职。
“特雷莎·梅并没有在今日晚些时候宣布辞职的计划，” 英国广播公司(BBC)政治编辑Laura Kuenssberg对BBC电台表示，但还称，“我不清楚他们是否试图在她真正做决定之前消除谣传。”
在已宣布结果的647个席位中，保守党赢得了316席。虽然保守党是获得席位数最多的单一政党，但未能赢得掌握议会多数席位所需的326席。工党赢得261个席位。
复杂的英国退欧谈判在10天后就要启动，但目前还不清楚谁来组建下届政府，也不清楚退欧谈判的基本方向。
“如果...保守党赢得最多席位，或许还赢得最多选票，那么我们将有责任确保有一段稳定期，这正是我们要做的，”特雷莎·梅在赢得自己所在选区后说。
柯尔宾在自己所在选区获胜后表示，特雷莎·梅想要获得更大授权，但结果适得其反。
“她所得到的授权是丢了保守党的席位，丢了选票，丢了支持，丢了信任，”他表示。
“换作是我，我会想就到此为止吧，给真正代表这个国家所有人民的政府让路。”
工党财政事务发言人John McDonnell告诉BBC电台，“我们将挺身而出为国家效力，组建少数派政府，理由就是我认为保守党不牢靠，我认为首相也不牢靠...我认为她是一个蹩脚的首相。”
McDonnell还表示，工党不会与任何其他政党达成联盟协议。
Sky News称，保守党在与北爱尔兰民主联盟党(DUP)磋商，DUP赢得10个席位，是保守党自然而然的联盟对象。
但工党也有潜在盟友，尤其是苏格兰民族党(SNP)，该党虽然遭受重创，但还是拿下了苏格兰的多数议席。
站在欧盟的角度来看，选举爆冷意味着英国退欧谈判的启动可能推迟，谈判破裂的风险也在上升。
保守党议员Anna Soubry是第一个公开否定首相特雷莎·梅的党内人士，她呼吁特雷莎·梅“考虑自己的职位”。
“无论发生什么，特雷莎·梅已经完了，”反对欧盟的英国独立党(UKIP)前领袖法拉奇(Nigel Farage)说道。
英镑兑美元一度下跌逾0.02美元，触及八周低位1.2636美元，但0728 GMT已反弹至1.2710美元。
“对市场而言，悬峙议会是最糟的结果，因为这在英国退欧谈判开启之前又增加了一层不确定性，而且英国要达成退欧协议的时间本就不多，这下更捉襟见肘了，”伦敦经纪商Oanda分析师Craig Erlam说道。(完)
(编译 李春喜/汪红英/刘秀红/王琛；审校 高琦/李春喜/汪红英)
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--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
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