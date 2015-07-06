英国大选后企业投资偏好升温 对首相卡梅伦充满信心--德勤

路透伦敦7月6日 - 据一份针对财务经理所作的调查周一显示，自英国5月全国选举以来，该国企业的风险偏好上升。企业相信在决定英国是否留在欧盟的公投之前，英国首相卡梅伦能够通过谈判为英国在与欧盟的关系方面争取到更优渥的条件。

卡梅伦领导的英国中右翼保守党5月份再次赢得选举，缓解了一些企业对工党商业政策的担忧。

卡梅伦正努力在2017年底公投之前，与欧盟就移民、福利和竞争力等问题进行重新谈判，以争取更好的条件。

由会计咨询公司德勤(Deloitte)开展的上述调查显示，2015年第二季，受访者对公投的担忧水平已经从2014年初的56/100降至45/100。大部分公司相信，卡梅伦能够在其致力于改变的七个领域取得成功。

德勤的英国首席执行官David Sproul指出，企业首席财务官们“对公投的态度比起5月前要轻松多了，这或许显示他们认为投票将支持继续留在欧盟。”

德勤对122家民间和英国上市公司财务官的调查显示，74%支持继续留在欧盟，称那有利于出口业务、对内投资和劳动人口自由流动。

“英国的企业财务官们明显渴望维持欧盟成员国身份的同时，几乎无疑地他们也看出为英国建立更有利关系带来的机会。”

该项在6月进行的调查显示，59%受访者认为是承接风险的好时机了，高于大选前录得的两年低位51%。

“风险胃纳在上升，不确定性下降，财务官们以扩张性模式进入下半年。我们的调查显示英国经济复苏正重拾动能。”德勤首席经济分析师Ian Stewart称。

调查凸显出欧元区的不稳定及英美收紧货币政策的可能性，为企业面临的最大挑战。(完)

(编译 孙国玉/张若琪 审校 徐文焰/于春红)

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