英大选在即 米利班德抨击卡梅伦削弱英国影响力

英国反对党--工党领袖米利班德周五发表演讲时，将抨击首相卡梅伦在国际事务方面采取了内向型态度，导致英国趋于孤立，全球影响力大幅下滑。据米利班德办公室提供给记者的讲话稿摘要，他将在伦敦演讲中表示：“在卡梅伦的领导下，英国遭遇了二三十年来最严重的影响力衰退”。路透