英国雇主担心来自欧盟的雇员可能在今年离开--调查

路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。

英国人力发展协会(CIPD)对逾1,000家企业进行的调查显示，教育行业有43%的雇主称雇员考虑离开，医疗保健行业的占比为49%。

CIPD说，英国就业市场依然强劲，但英国选民投票决定退出欧盟，这可能会迫使企业重新考虑培训策略，以适应未来欧盟雇员人数减少的情况。

CIPD还说，近来的官方数据显示，严重依赖来自欧盟其他国家工人的雇主难以填补部分职位空缺：2016年底，有45%的职位空缺来自零售和趸售(批发)、制造业、医疗和食宿服务的企业。

CIPD的就业市场顾问Gerwyn Davies称，官方数据显示，截至9月的三个月，在英国工作的欧盟其他国家公民的人数增速较公投前大幅放缓。

“对于那些一贯依赖非英国籍劳动力来填补职位空缺的行业，以及特别容易受到未来欧盟移民政策调整影响的人来说，这对雇聘构成了重大考验，”他说。(完)