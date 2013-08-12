英国企业雇主计划以2008年初以来最快速度增聘人手

路透伦敦8月12日 - 英国特许人事与发展协会(CIPD)周一公布的季度调查显示，英国雇主计划以2008年初以来最快速度招聘新人，增加了该国经济持续走强的迹象。

CIPD表示，此前一季的净就业差值已从9升至14。招聘是由民间企业带动，而公共部门持续裁员。

这一消息呼应了本月初采购经理人数据，该数据显示从服务、零售到建筑业的民间企业，都计划以2007年10月以来最快速度增聘人手。

CIPD首席分析师Mark Beatson称，“这一结果暗示，今夏和秋季就业将进一步增长。”

英国央行周三表示，直到失业率降至7%才会升息后，英国就业市场的表现越加受到关注。

在截至5月的三个月失业率为7.8%，英央行预计要到2016年底，失业率才会降至7%。

金融危机后就业市场意外表现强劲，许多市场人士认为就业人数的增长可能快于英央行的预计。

但薪资增长一直疲弱，CIPD预计这一形势将持续。企业雇主计划未来六个月的薪资平均年增幅为1.7%，民间部门的薪资增幅超过公共部门和慈善机构。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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