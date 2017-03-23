焦点：欧盟列出英国退欧谈判主要条件 公民权利放在首位

路透布鲁塞尔3月22日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周三为这场谈判开出了条件，称保障生活在海外的450万欧盟与英国公民的权利是最重要考虑。

但巴尼尔亦警告称，如果英国与欧盟之间不能就退欧达成协议，则可能存在一些风险。

巴尼尔举例说，在英国的波兰留学生和罗马尼亚护士以及在西班牙的英国养老金领取者，在享受居住权以及就业、养老、社会保障和教育等权利方面可能面临极大的不确定性。

“确保他们作为欧洲公民的权利，长期而言，将是我们从这场谈判一开始就追求的绝对优先任务，”他在欧盟的区域委员会发表讲话时表示。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)亦表示，她希望优先处理此事，同时坚持解决方案应为互惠互利。

英国政府一直都不愿对更广泛协议以外的现有权利作出保证。

巴尼尔称，应将连贯性、互惠性及非歧视性作为指导原则，还称要获得此类保证可能会花费数月时间。

巴尼尔指出，特雷莎·梅在3月29日启动退欧程序后，按欧盟规定需于两年内达成退欧协议，而这有三大前提要件。巴尼尔曾任欧盟负责与英国协商的金融服务执委。

巴尼尔表示，谈判双方对退欧所代表的意涵应该透明化和说真话，消除有关人员、资金和边境的不确定性，并以正确的顺序进行谈判。

他表示，到2019年3月最后期限时未达成任何协议的情况，并不是欧盟所乐见。英国一直暗示这个可能性是存在的。

英国政府内部一些强硬疑欧派曾说，没有达成协议的话，举例来说，英国将重返适用世界贸易组织关税，而这也好于达成不利的协议或者和欧盟藕断丝连。

但巴尼尔说，若是没有协议，恐怕会造成英国多佛港出现卡车大排长龙、从英国起降的航班大乱、英国核电厂短缺核燃料的情况。

他说，过渡期协议也许有其必要。但协议必须根据欧盟法律，由欧盟法院裁决，并且有实施期限。

**退欧无需付费，但必须清算帐户**

巴尼尔说，这些谈判也应可迅速消除有关受欧盟预算所资助的计划的疑虑。

他指出，欧盟以6,850亿欧元(7,400亿美元)帮助陷入困境的民众和地区，资助基础建设项目和研究--这些计划都是经过28个欧盟成员同意的，其中也包括英国。

“没有退欧费需要支付。但我们必须把账算清楚。我们不会要求英国人为他们作为成员国的时候没有同意过的事情支付一欧元，”他说。

巴尼尔表示，退欧谈判必须迅速消除关于欧盟外部边境的任何不确定性，尤其是爱尔兰与英国之间的陆地边境。

巴尼尔表示，欧盟赞同英国首相特雷莎·梅的说法，即双方应该达成“一个大胆的、有雄心的自由贸易协定”来代替目前的关系。但他指出，新协定将不如现在有利，而且必须考虑欧盟的社会与环境标准。

巴尼尔重申欧盟的主张，即与英国之间的贸易协定可能并不意味着英国在现有的特权和义务清单中挑选，而且只有在双方就退欧条款达成协议之后，才可能达成新的贸易协定。(完)