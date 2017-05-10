英国应寻求退欧过渡期内续留欧盟能源市场--智库

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透伦敦5月10日 - 智库查塔姆社(Chatham House)周三发布的一份报告称，英国若未能在两年内达成退欧协议，应寻求在过渡期内留在欧盟的能源市场以及碳排放交易体系中。
查塔姆社称，欧盟和英国不太可能如里斯本条约第50条的相关规定，在两年时间内就双方未来的关系达成最后协议。
欧洲议会已表示，若未能在2019年4月之前达成协议，则需要一项最长可达三年的过渡协议。
如果发生这种情况，“(英国)政府应寻求在过渡期内维持现状，留在欧盟内部能源市场(IEM)和碳排放交易体系(ETS)中，”报告称。
报告还称，要实现这一点，英国或将需要遵循欧盟在能源、环境和竞争方面的相关规定，并接受监管和执法的联合立法框架。(完)
(编译 王琛；审校 陈宗琦)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。