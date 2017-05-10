英国应寻求退欧过渡期内续留欧盟能源市场--智库

路透伦敦5月10日 - 智库查塔姆社(Chatham House)周三发布的一份报告称，英国若未能在两年内达成退欧协议，应寻求在过渡期内留在欧盟的能源市场以及碳排放交易体系中。

查塔姆社称，欧盟和英国不太可能如里斯本条约第50条的相关规定，在两年时间内就双方未来的关系达成最后协议。

欧洲议会已表示，若未能在2019年4月之前达成协议，则需要一项最长可达三年的过渡协议。

如果发生这种情况，“(英国)政府应寻求在过渡期内维持现状，留在欧盟内部能源市场(IEM)和碳排放交易体系(ETS)中，”报告称。

报告还称，要实现这一点，英国或将需要遵循欧盟在能源、环境和竞争方面的相关规定，并接受监管和执法的联合立法框架。(完)