英国退欧谈判即将开始 业界警示人员自由流动问题--智库

路透伦敦6月19日 - 两家智库周一发布研究报告表示，英国应在退欧谈判中确保雇主仍能从欧盟招聘到技术人才和非技术工人，否则英国企业有受损风险。

英国国家经济社会研究院(NIESR)和英国人力发展协会(CIPD)的报告称，英国周一开始谈判退欧条件，如果结束人员自由流动，却没有吸引员工的新计划，那么英国将面临技术人才短缺和业务流失的风险。

“如果政府在退欧后没有向欧盟公民提供一个用户友好、具有弹性且负担得起的移民制度...许多雇主将被迫迁走，或把未来成长重心放在英国之外，”CIPD劳动力市场顾问Gerwyn Davies表示。

“退欧谈判本周就开始了，而关于英国退欧后将采取何种移民制度的问题仍不明朗。”

报告发现，由于限制欧盟移民措施只对那些接到工作录用通知的移民放行，可能导致四分之一的机构受到不利影响。

有两成的企业称，鉴于英国退欧，他们会将未来的增长定位在英国之外地区，甚或迁移到其他地方。

英国首相特雷莎·梅曾表示，一年前的公投结果在一定程度上是对英国管控边境的支持，她还表示英国将退出欧洲单一市场，因为欧盟成员国身份与限制移民是不相容的。

然而，对于英国政府要强制限制移民的绝对数量--比如承诺将移民数量控制在数万人的水平，报告提出了警告。

“专注于只是将移民数量削减到数万人、仅侧重高技能雇员，这样的做法太过狭隘，会使雇主陷入困境，尤其是那些依赖欧盟移民来填补低技能岗位的企业，”Davies说道。(完)