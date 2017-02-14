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时事要闻 | 2017年 2月 14日 星期二 18:24 BJT

英国不大可能在3月欧盟峰会上触发第50条款--脱欧事务大臣

路透斯德哥尔摩2月14日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周二称，政府有望赶在3月底的最后期限之前正式启动脱欧程序，但预计英国不会在下月的欧盟峰会上这样做。

在斯德哥尔摩举行的记者会上，戴维斯被问到，是否预计英国首相特雷莎梅会在3月9-10日的布鲁塞尔欧盟峰会上触发第50条款，启动脱欧谈判。

“我认为9号或10号不在我们的时间表上。我们已经说了是3月底之前，3月的某一天，”他说。

“我相信我们能在截止期限之前做到这件事，但不一定是在你说的日期之前。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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