英国不大可能在3月欧盟峰会上触发第50条款--脱欧事务大臣

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透斯德哥尔摩2月14日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周二称，政府有望赶在3月底的最后期限之前正式启动脱欧程序，但预计英国不会在下月的欧盟峰会上这样做。
在斯德哥尔摩举行的记者会上，戴维斯被问到，是否预计英国首相特雷莎梅会在3月9-10日的布鲁塞尔欧盟峰会上触发第50条款，启动脱欧谈判。
“我认为9号或10号不在我们的时间表上。我们已经说了是3月底之前，3月的某一天，”他说。
“我相信我们能在截止期限之前做到这件事，但不一定是在你说的日期之前。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)