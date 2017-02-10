焦点：英国退欧后与欧盟的无缝供应链或因关税壁垒而断裂

路透英国伯明翰2月9日 - 在英格兰中部的伯明翰市郊，家族式企业Brandauer的一个小工厂专门生产一种用于汽车气囊控制面板的小金属零件。

从原材料到成品汽车安全气囊的电子连接器引脚，生产过程中要在英国和欧洲大陆之间往返多达五次--过程中不会遇到海关的任何阻挠。

然而英国即将脱离欧盟，并有可能脱离关税同盟，由于关税和行政方面的负担，以后这样的跨境供应链可能面临越来越高的成本，时间拖延也会日益严重。

欧盟的关税同盟允许商品在成员国之间自由流转，不会遇到关税、配额以及海关管控之类的壁垒；对于从欧盟以外进口的商品，则采用统一的关税标准。

英国首相特雷莎·梅曾表示，希望与欧盟达成某种海关协议，以便实现“尽可能无摩擦的”贸易。

“那是否意味着我们必须达成全新的海关协议，以一定方式成为关税同盟的附属成员，抑或是针对其某些要素保留缔约国身份，我对此没有预设的立场，”特雷莎·梅在上月公开她有关退欧谈判优先事项时这样说道。

对于Brandauer的老板Rowan Crozier而言，目标是明确的。Brandauer有着155年的历史，最早以生产钢笔尖起家，现在每月生产800万个气囊部件。

“我们的确需要与欧元区进行免关税的贸易，”Crozier伴随着旁边大型机器的轰鸣声说。

Crozier在去年退欧公投中选择留在欧盟，他说，政府并未提供足够多的信息，可以让他预测欧盟关税壁垒可能会对他的公司产生的影响。他的公司雇佣54名员工，生产水管、水壶等各种产品的部件。

“我们必须等待和观望，我不能预见到将会发生什么。我认为政府并未制定出一个计划...他们只列出了一个愿望清单。如果他们能实现愿望清单的50%，就算是很不错了，”他说。

“为此制定计划很难...这将会影响我们的竞争力，或我们客户的竞争力，而这又将影响人们的购买策略。”

**无缝贸易**

生产气囊部件的铜合金产于德国，然后以大型铜圈的形式进口到英国，之后由伯明翰Brandauer工厂的冲床压成型，最后在考文垂的某个地方被涂上珍贵涂层。

如果英国不能在可能与欧盟达成的自由贸易协定中商定更加有利的关税率，那么按照世界贸易组织(WTO)规则，这一材料可能面临4.8%的进口关税。

Brandauer将经过加工的铜零件运回德国客户手中时，可能还要再交一次关税。这种零件运到德国后将被组装成控制箱和连接器。

该控制箱将被运往世界各地，包括英国的子公司，以完成最后的工序，然后被大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)和菲亚特(FCHA.MI)在欧洲大陆用于组装汽车。

安全气囊及其零部件可能面临平均为3.7%的关税，而组装完成的汽车如果再卖回英国，则可能被征收高达10%的关税。

这还仅仅是可能受到英国退欧影响的很多复杂跨境供应链中的一个例子而已。

去年对瑞士信贷全球输入输出数据库最新可得的数据的分析发现，2011年英国对欧盟的出口中，有约三分之一属于欧盟出口商供应链的一部分，这一比例还在稳步增加。

根据行业组织EEF，未来的关税安排是英国制造商最担忧的问题之一。80%的EEF成员是小型企业，其中很多都处于大型制造商的供应链之中。

“他们都是英国与欧盟国家之间无缝贸易生态体系中整体供应链的一部分，”EEF欧盟事务主管Fergus McReynolds表示。EEF正在从成员处收集有关当前安排中最重要因素是什么的信息。

“首要任务仍是要我们当前的贸易关系变化尽可能少，供应链受到的干扰尽可能低。”

**更加谨慎**

Crozier希望，他公司的专业性质意味着，客户将愿意支付额外成本，而不是到别处寻找替代品，至少中短期而言是如此。

尽管现有产品的日常销售仍热络，但英镑贬值是提高产品竞争力的一个原因，所以较长期来看情况难以预料。

“不确定性肯定会拖慢公司成长步伐，”他说。“大家变得更加谨慎。”

他说，去年6月退欧公投前，一家美国公司搁置了一笔订单，迄今仍未说要继续这一订单，尽管英镑贬值使得Brandauer的产品比他们目前的供应商便宜得多。

Brandauer每年750万英镑的业务中约有三分之一出口至中国，15%出口至美国。欧洲加强贸易壁垒可能使其力争对欧盟出口增长15%的工作重心发生转变。

“我认为这不太可能影响当前的计划，但会影响较长期策略，这一点毋庸置疑，”他说。“这更多的...会影响我们的后代，谁知道这将给他们带来什么后果。”(完)