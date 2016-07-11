卡梅伦称退欧后的英国应继续与欧盟保持紧密关系

路透英格兰法恩堡7月11日 - 英国首相卡梅伦称，在公投退欧后的英国与欧盟协商新关系之际，仍与欧盟保持紧密联系符合英国的根本利益。

卡梅伦在法恩堡航展上对全球航空航天高管称，英国必须接受公投退欧的事实，而且必须要加以履行，包括与欧盟合作伙伴组建新的关系。

“相关重大战略决策将由下届首相做出，但基础工作目前正在进行中，”他在周一表示。

“对于这一结果，我只想说：我认为继续与欧盟保持紧密关系，符合我们根本的国家和经济利益，在贸易、企业、国家安全以及合作方面。所以不妨以此为目标。”(完)