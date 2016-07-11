卡梅伦称退欧后的英国应继续与欧盟保持紧密关系

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透英格兰法恩堡7月11日 - 英国首相卡梅伦称，在公投退欧后的英国与欧盟协商新关系之际，仍与欧盟保持紧密联系符合英国的根本利益。
卡梅伦在法恩堡航展上对全球航空航天高管称，英国必须接受公投退欧的事实，而且必须要加以履行，包括与欧盟合作伙伴组建新的关系。
“相关重大战略决策将由下届首相做出，但基础工作目前正在进行中，”他在周一表示。
“对于这一结果，我只想说：我认为继续与欧盟保持紧密关系，符合我们根本的国家和经济利益，在贸易、企业、国家安全以及合作方面。所以不妨以此为目标。”(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。