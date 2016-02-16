英国退欧将冲击工业 令经济每年少增长0.5%--行业团体CEEMET

路透伦敦2月16日 - 欧洲雇主协会(CEEMET)周二表示，如果英国离开欧盟，贸易减少和工业生产力下降，或使英国经济未来15年每年少增长0.5%。

该协会对于可能“退欧”影响的预测是最悲观的预估之一。

巴黎第九大学教授Frederic Gonand在CEEMET报告中称，退出欧盟可能令英国未来15年的经济少增长7%以上。

“影响甚至可能更大，因为分析师都专注于工业部门，没有考虑对英国金融业及范围更大的服务业，”Gonand写道。服务业占英国经济约80%。

法国兴业银行估计，离开欧盟会使英国经济10年内每年少增长0.5-1.0%，从英国过去的年增长率仅略高于2%来看，这个幅度相对很可观。

其他银行预计短期影响更大，但没有给出较长期预测。(完)