欧盟首席退欧谈判代表称英国退欧谈判需在18个月内完成

路透布鲁塞尔12月6日 - 欧盟负责英国退欧事宜的首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周二表示，英国与欧盟进行的退欧谈判需要在18个月内完成，可能要在2018年10月之前完成。

“显然实际的谈判期限将不到两年，”巴尼尔在被任命为首席谈判代表后的首次新闻发布会上表示。

“总而言之，谈判的时间不到18个月，”他说，并称如果英国如首相特雷莎·梅所许诺的那样在3月底之前触发第50条款，则谈判将在几周后举行，2018年10月之前达成退出协议。(完)