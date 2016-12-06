欧盟首席退欧谈判代表称英国退欧谈判需在18个月内完成

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透布鲁塞尔12月6日 - 欧盟负责英国退欧事宜的首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周二表示，英国与欧盟进行的退欧谈判需要在18个月内完成，可能要在2018年10月之前完成。
“显然实际的谈判期限将不到两年，”巴尼尔在被任命为首席谈判代表后的首次新闻发布会上表示。
“总而言之，谈判的时间不到18个月，”他说，并称如果英国如首相特雷莎·梅所许诺的那样在3月底之前触发第50条款，则谈判将在几周后举行，2018年10月之前达成退出协议。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)