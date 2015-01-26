高盛总裁敦促英国留在欧盟

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦1月24日 - 高盛(GS.N)总裁Gary Cohn敦促英国留在欧盟，称退欧将危机伦敦的金融中心地位。
Cohn在接受BBC采访时表示，高盛希望继续在伦敦开展业务，伦敦是唯一能与纽约抗衡的金融中心，也是高盛欧洲总部所在地。
“我觉得对于英国来说，保持伦敦的金融服务业是必要的，”Cohn说道。“我们都希望留在伦敦。”
“我认为英国拥有世界一大金融中心、以及英国留在欧盟对所有人都都好。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
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