高盛总裁敦促英国留在欧盟

路透伦敦1月24日 - 高盛(GS.N)总裁Gary Cohn敦促英国留在欧盟，称退欧将危机伦敦的金融中心地位。

Cohn在接受BBC采访时表示，高盛希望继续在伦敦开展业务，伦敦是唯一能与纽约抗衡的金融中心，也是高盛欧洲总部所在地。

“我觉得对于英国来说，保持伦敦的金融服务业是必要的，”Cohn说道。“我们都希望留在伦敦。”

“我认为英国拥有世界一大金融中心、以及英国留在欧盟对所有人都都好。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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