英国若就是否退出欧盟举行公投 经济元气将大伤--ING报告

2月9日 - 路透伦敦2月9日 - 荷兰国际集团(ING)ING.AS周一发布研究报告显示，倘若英国就是否退出欧盟举行公投的话，由于经济不确定性升高导致投资减少，该国经济将因失去增长折损近200亿英镑。

英国首相卡梅伦曾表示，他若在5月7日的全国大选中获胜，将在2017年举行公投，决定是否退出欧盟。

ING并未估算英国退出欧盟对英国长期经济成长的影响程度，但称在举行公投之前的两年内，不确定性将令经济成长率每年减损约0.5个百分点。

“正如去年的苏格兰独立公投，外资可能出现恐慌，英国资产价格和英镑或将承受下跌压力，”ING分析师James Knightley表示。

他补充道，“经济可能失去动能，英国央行对升息可能更加谨慎看待。”

英国经济去年规模达1.7万亿英镑(2.6万亿美元)，经济两年缺乏成长将折损近200亿英镑。ING表示，倘若英国民众投票决定留在欧盟且投资计画重启，则部份失去的经济成长可望回复。

ING指称，在公投举行之前，英镑可能走贬，成为1欧元兑0.72英镑；若未举行公投的话，则预估为兑0.68英镑。

如果英国民众投票决定离开欧盟，则英镑兑欧元将大跌至0.90英镑的2011年以来低位。英镑兑美元可能掼破1.40美元。(完)

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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