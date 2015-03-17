卡梅伦称2015年不太可能举行英国欧盟成员国地位公投

路透伦敦3月17日 - 英国首相卡梅伦周二称，如果他赢得5月的选举，那他将英国欧盟成员国地位公投提前到2015年的可能性“很小”。

卡梅伦承诺重新协商英国与欧洲的关系，包括移民等问题，然后在2017年以前举行公投，希望防止对欧盟的怀疑情绪上升，这样的情绪导致一些保守党选民转投反欧盟的英国独立党。

独立党领袖Nigel Farage曾表示，如果像预期般那样大选中没有明显的赢家，独立党将与卡梅伦达成协议让他组阁。

卡梅伦在接受ITV《早安英国》电视节目采访时给该前景泼了冷水。

“（与欧盟）重新协商越早越好，但坦白说，5月举行选举后，在2015年内完成协商的可能性很小，”卡梅伦说道。他表示在选举前不会考虑任何协议。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。