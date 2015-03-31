分析：“脱离欧盟公投”八字还没一撇 英国在欧洲影响力已走下坡路

路透布鲁塞尔3月29日 - 数十年来，英国在欧洲享有超出比例的势力，但英国在欧盟的影响力正在消退，而现在甚至还没确定英国是否举行退欧公投。

其他欧盟国家都希望英国留下，但并非不计任何代价。

其他欧盟伙伴肯定英国的开放式经济、国际观、军事力量、民主文化及高水准公务人员，尽管英国仍然若即若离，并未加入欧元、申根公约、以及许多司法合作关系，而且英国还永久享有摊派贡献欧盟预算的退款。

但若英国首相卡梅伦赢得5月7日大选获得连任，并寻求重新谈判英国在欧盟的成员国条件，然后将结果交由2017年英国公投决定，卡梅伦的争取目标为何，仍不明朗，这令欧盟当局、德国及法国日益感到不耐。

“真正的危险在于，英国提出其他伙伴国家无法达成的要求，”一名熟悉德国总理默克尔想法的人士指出。

英国首相卡梅伦的核心圈人士认为，德国总理默克尔将不惜一切让英国留在欧盟，这种看法有可能是判断错误。卡梅伦已经两度因为这种错误评估而陷入孤立--一次是2011年企图否决欧盟财政协定，另一次是去年企图阻止贾克接任欧盟执委会主席。

卡梅伦的反移民论调，导致一些长期盟友与英国疏远，像是波兰等东欧国家。其他国家也不愿与英国站在同一阵线向欧盟讨价还价，因为万一英国脱离欧盟，这份人情也就讨不回来了。

至于卡梅伦本人，在反欧盟的英国独立党及卡梅伦自己所属保守党党内的疑欧派压力下，他对于想争取哪些改变，一直刻意闪烁其词。

在上周一场助选的电视专访中，他表示“目前欧盟的问题在于，它有一些优点，但有太多让人恼火的事。”

“许多人认为欧盟企图过度成为一个国家，而不是一个组织，欧盟企图掌握太多权力。”

**缺乏支持**

去年卡梅伦呼吁修改欧盟条约，限制欧盟移民的自由流动，默克尔与其他领袖很快对卡梅伦表示不可行。没有人愿意冒然修订条约，因为此举可能引发欧盟内部分裂，并可能在法国、爱尔兰与丹麦等国引发公投。

部分欧盟外交人士希望英国选举结果能消除公投威胁。反对党工党已表示不会举行公投。但即便由工党组成政府，英国脱欧的不确定性也不太可能长久消散。

“英国向来对欧盟政策有巨大的影响力，但正在失去这种影响，”前丹麦驻欧盟大使、亲英派人士Poul Skytte Christoffersen表示。

“没有人希望跟着英国一起走，因为你不晓得会被带向何方。由于这种不明确性，将会更加缺乏影响力。事实上，这种情况会持续很久。”他表示。

他表示，丹麦、北欧国家与荷兰这些与英国一样迷恋自由经济与自由贸易的国家，对英国影响力消退深感忧心。

英国在欧盟执行单位--欧盟执委会高层长期享有过高的代表权，不过其人数正在萎缩。如今在欧盟执委会的重要职位上，德国人的数量已经高出英国许多。

英国出生的执委会人员当中，约有45%年纪至少为55岁，接近退休年龄；新招聘的人员当中，英国人的比例不到2%。他们是职业前景不确定的递耗资产。

不过欧盟刻上了英国烙印，即便英国在1973年经过第三度努力才加入了欧洲经济共同体这个六国组织。法国与德国等在1957年签署罗马条约，成立欧洲经济共同体。

“今天的欧盟承载着英国设计的鲜明记号，同样也对英国有利，”英国的前任欧盟执委会高管Michael Leigh表示，“对于欧盟浓郁的自由精神，以及目前的欧盟地缘政治规模，英国功不可没。”

欧洲商品与服务单一市场的建设，在1980年代受到当时英国首相柴契尔(戴卓尔/撒切尔)的大力支持；东、西德统一后，英国也是欧盟往东扩张的推手。长期以来，英国给欧盟确定了自由贸易基调，并致力于对抗贸易保护主义。

**连锁反应**

但在前工党政府英国欧洲事务部部长Denis MacShane看来，在主流反亲欧媒体的怂恿下，英国的政界可能会发生连串事件，将这个国家带上脱离欧盟之路。

MacShane在“英国脱欧--英国如何脱离欧洲”(Brexit - how Britain will leave Europe)一书中指出，为了将保守党团结在一起，卡梅伦将被迫设定无法实现的谈判目标。在大多反欧盟的媒体驱使下，就是否脱离欧盟举行公投将成为英国人表达对政治体制愤怒情绪的一个机会。

“如果他们能够进行公投，他们就可以投票反对伦敦精英阶层的说法，发泄一下他们的反政治情绪，”MacShane写道。

支持欧盟的人士中缺乏一位有魅力的领导人，能够与英国独立党领袖法拉奇(Nigel Farage)和反亲欧派保守党员、伦敦市长Boris Johnson相抗衡。根据MacShane观察，很多亲欧的领导人都已到退休年龄，支持欧盟的主要商界领袖也都没有颇得众望者。

在卡梅伦中右联合政府的授权下，英国的公务员对欧盟的权限进行了一项前所未有的评估，找到了长达3,000页的32卷证据来表明布鲁塞尔和欧盟成员国权力的分歧。

但英国联合政府并未大肆宣传这一公允的评估，因为执政联盟中的政党存在意见分歧，无法一致同意从这一评估中得出任何政策结论。

总部位于布鲁塞尔的欧洲政策研究中心在本月发布了一份名为“英国在欧洲的未来”(Britain's Future in Europe)的评论。评论总结道：“总体来看，上述证据支持常识性的观点，即继续留在欧盟，同时推进改革进程，但保留重要的退出欧盟的选择权，符合英国的最大利益。”

评论还称，英国没有太大必要从布鲁塞尔收回权力，或是就退出欧盟进行更多协商。欧盟已在就简化程序进行改革，英国的帮助将令欧盟受益。

不过，这一务实的结论能否在公投中战胜政治认同情感，现在还很难说。(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦/汪红英；审校 艾茂林/张涛/张明钧)

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