英国首相卡梅伦争取在欧盟峰会重新协商英国与欧盟的关系

路透布鲁塞尔6月25日 - 英国首相卡梅伦周四将在欧盟峰会上争取重新协商英国与欧盟的关系。目前，欧盟正在努力应对移民涌入问题和希腊违约风险。

自英国加入欧盟前身以来，过去了42年多时间，现在卡梅伦将面临一项具有挑战性的任务，即在英国2017年底举行是否退出欧盟公投前，说服欧盟其他国家接受英国的新条款。

他将在布鲁塞尔参加晚宴时向欧盟其他领导人阐明自己的意图，但外交人士表示，欧盟领导人正在应对如此多的危机，尚不清楚卡梅伦开始行动的具体时机。

“这是欧盟峰会首次正式将重新协商英国与欧盟关系纳入议程，”卡梅伦在首相办公室公布的演讲稿中称。

“这将让我们更进一步地消除英国民众对欧盟的担心。也更进一步地让现状朝好的方面改变，之后让英国民众就英国是否应留在欧盟表态。”

这次峰会标志着英国正式开始重新磋商与欧洲的关系，不过卡梅伦料仅会简单陈述他的愿景。

离开欧盟曾经被认为不可能成真。20年前，英国政坛对于是否加入欧元曾争论不休，而退出的说法仅是英国两大政党边缘派系所持的怀疑论。

但在党内欧元怀疑论者的压力下，加上反欧盟政党英国独立党(UKIP)崛起，卡梅伦在2013年承诺若连任则举行公投。而他在七周前赢得大选。

包括德国总理默克尔在内的欧盟领导人希望留住英国。

但英国对其欧盟成员国地位态度矛盾，一直想要在规则上争论，让很多欧洲国家政府感到挫折。

包括英国电讯(BT.L)、easyJet(EZJ.L)和一家国内酒厂等的商业领袖呼吁卡梅伦让英国留在欧盟，称从内部让欧盟改革更好一些。(完)

(编译 许娜/王丽鑫；审校 李婷仪)

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