巴黎恐袭后逾半英国人希望脱离欧盟--民调

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伦敦11月24日 - 根据英国独立报进行的一项民调显示，巴黎遇袭事件后，目前超过半数英国人希望脱离欧盟。
ORB对2,000位民众进行的调查显示，52%英国选民希望脱欧，48%希望留在欧盟。在6、7与9月进行的类似民调中，多数受访者希望留在欧盟。
本月稍早，英国首相卡梅伦警告称，除非其他欧洲领导人同意他提出的欧盟改革要求，否则他可能会支持英国脱离欧盟。卡梅伦承诺将于2017年底前举行决定欧盟去留的公投。
其他民调显示，今年英国民众对于留在欧盟支持度出现下滑，因移民潮引发对欧盟成员身份的疑虑。(完)
(编译 陈宗琦；审校 屈桂娟)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。