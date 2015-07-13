英相卡梅伦将要求让英国退出欧盟就业规范--媒体

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月11日 - 根据周六媒体报导，英国首相卡梅伦有意让英国能选择退出欧盟的部分就业法规，作为其与欧盟重新协商的部分条件。
每日电讯报与泰晤士报周六报导，卡梅伦将提出自行掌控英国就业法案的要求，做为谈判的一部分，其中包括工时限制与临时工平等权的规范。
“这只不过是对协商讨论内容的臆测，”卡梅伦官邸一名发言人表示。
“首相已清楚表明，减少欧盟不必要的规范，是令欧洲更具竞争力的做法之一。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。