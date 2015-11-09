英国首相卡梅伦倾向于2016年6月举行欧盟成员国地位公投--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月9日 - 《泰晤士报》周一报导称，如果欧盟其他成员国的领导人在12月的峰会上同意英国首相卡梅伦的改革计划，他倾向于明年6月举行英国是否退出欧盟的公投。
卡梅伦曾表示将与欧盟进行重新谈判，在2017年底以前举行公投。
卡梅伦的办公室称，政府尚未决定公投时间。“正如首相曾经说过的那样，谈判的结果将决定公投的时间，最后期限是2017年底。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。