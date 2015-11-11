英国即使脱离欧盟也无损其金融中心地位--瑞银董事长

路透伦敦11月10日 - 瑞银UBSG.VX董事长韦伯(Axel Weber)周二称，英国就算选择脱离欧盟，也无损其全球金融中心的地位。

“这不会削弱英国的金融中心地位，但进入市场的难度会增加，”韦伯称。他曾出任德国央行总裁。

英国首相卡梅伦希望就英国与欧盟的关系重新谈判，而后在2017年年底之前就英国在欧盟的去留举行公投。

很多国际性大银行都将英国作为进入欧盟市场的门户，以之为基础在这一地区销售金融产品和服务。而眼下英国有可能要脱离欧盟，使得银行业者可能开始重新审视这一做法。

韦伯称，在英国开展业务的一大优势在于，该国是进入欧盟市场的一个渠道；但就算英国脱离欧盟，双方也可能达成金融服务贸易协定。

“如果英国要脱离欧盟，我认为会有两三年高度不确定的时期，但(进入欧盟市场的)权利基本上不会变，”韦伯称。

“英国会与欧盟达成十分有利的协议，保留大部分进入欧盟市场的渠道。”

韦伯还称，由于伦敦的金融中心地位，这里全球精英荟萃；这是瑞银在英国开展业务的一个主要原因。(完)