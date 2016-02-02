英国将享有在欧盟内部选择自身道路的自由--草案

路透布鲁塞尔2月2日 - 周二公布的一项草案显示，英国无须在政治上进一步与欧盟其它地区融合，而且英国公司或公民也不会因为使用英镑而在欧盟内部受到歧视。

在这份为2月18日英国相关议题峰会准备的决定草案中，欧盟领导人寻求在英国退欧公投前，消除首相卡梅伦对该国与欧盟关系的关切。

路透见到的草案称，“鉴于其在(欧盟)条约下的特别情形，联合王国不需要致力于进一步在政治上融合进欧盟。”

草案明确，欧盟条约提及的“更紧密联盟”并不意味着英国需要向欧洲机构移交更多的权力。

草案还再度言明，英国可永远不放弃使用英镑，即并非所有的欧盟国家都要使用欧元。

草案还称这些宣言的内容将在下一次修订时纳入欧盟条约，不过上述文字写在括号内，表示各方尚未就此达成一致，所以有可能取消或更改。(完)