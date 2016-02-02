英国将享有在欧盟内部选择自身道路的自由--草案

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透布鲁塞尔2月2日 - 周二公布的一项草案显示，英国无须在政治上进一步与欧盟其它地区融合，而且英国公司或公民也不会因为使用英镑而在欧盟内部受到歧视。
在这份为2月18日英国相关议题峰会准备的决定草案中，欧盟领导人寻求在英国退欧公投前，消除首相卡梅伦对该国与欧盟关系的关切。
路透见到的草案称，“鉴于其在(欧盟)条约下的特别情形，联合王国不需要致力于进一步在政治上融合进欧盟。”
草案明确，欧盟条约提及的“更紧密联盟”并不意味着英国需要向欧洲机构移交更多的权力。
草案还再度言明，英国可永远不放弃使用英镑，即并非所有的欧盟国家都要使用欧元。
草案还称这些宣言的内容将在下一次修订时纳入欧盟条约，不过上述文字写在括号内，表示各方尚未就此达成一致，所以有可能取消或更改。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
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路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。