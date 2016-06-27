法国财长称法德两国均认为英国应尽快启动脱欧程序

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透巴黎6月27日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周一表示，法德两国对于英国应如何推进脱欧计划没有分歧，双方一致认为应尽快完成这一程序。
“和德国一样，法国也认为英国选择了退欧，就应该尽快实施。我们不能总是处在不确定和不明确的局势，”萨潘在法国电视2台表示。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。