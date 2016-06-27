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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 14:42 BJT

法国财长称法德两国均认为英国应尽快启动脱欧程序

路透巴黎6月27日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周一表示，法德两国对于英国应如何推进脱欧计划没有分歧，双方一致认为应尽快完成这一程序。

“和德国一样，法国也认为英国选择了退欧，就应该尽快实施。我们不能总是处在不确定和不明确的局势，”萨潘在法国电视2台表示。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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