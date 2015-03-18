卡梅伦称2015年不太可能举行英国欧盟成员国地位公投

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月17日 - 英国首相卡梅伦周二称，如果他赢得5月的选举，那他将英国欧盟成员国地位公投提前到2015年的可能性“很小”。
卡梅伦承诺重新协商英国与欧洲的关系，包括移民等问题，然后在2017年以前举行公投，希望防止对欧盟的怀疑情绪上升，这样的情绪导致一些保守党选民转投反欧盟的英国独立党。
英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)曾表示，如果像预期般那样大选中没有明显的赢家，独立党将与卡梅伦达成协议让他组阁。
卡梅伦在接受ITV《早安英国》电视节目采访时给该前景泼了冷水。
“（与欧盟）重新协商越早越好，但坦白说，5月举行选举后，在2015年内完成协商的可能性很小，”卡梅伦说道。他表示在选举前不会考虑任何协议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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