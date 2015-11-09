英国首相卡梅伦倾向于2016年6月举行欧盟成员国地位公投--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月9日 - 《泰晤士报》周一报道称，如果欧盟其他成员国的领导人在12月的峰会上同意英国首相卡梅伦的改革计划，他倾向于明年6月举行英国是否退出欧盟的公投。

卡梅伦曾表示将与欧盟进行重新谈判，在2017年底以前举行公投。

卡梅伦的办公室称，政府尚未决定公投时间。“正如首相曾经说过的那样，谈判的结果将决定公投的时间，最后期限是2017年底。”(完)