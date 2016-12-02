焦点：英国脱欧事务大臣称考虑向欧盟付款以保有市场准入

2016年2月16日，布鲁塞尔欧盟总部大楼外飘扬的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Yves Herman

路透伦敦12月1日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周四表示，在脱欧之后，为了保有最大程度的欧盟市场准入，英国将考虑为此向欧盟支付款项。

在明年开始正式的脱欧协商之前，政府正在确定其协商的立场，而商业界正寻求确保政府不会“硬脱欧”；所谓硬脱欧，是将减少移民放在比继续留在欧盟单一市场更为优先的地位。

在戴维斯发表上述言论之后，英镑冲至数月高点，而英镑贸易加权指数料将创下6月23日脱欧公投以来最佳单日表现。

不过退欧之后向欧盟付款的构想遭到脱欧阵营大将Arron Banks的抨击，称这种作法“是十分愚蠢的退让”。

在议会例行的质询中，议员追问戴维斯英国必须为欧盟预算做出贡献的前景。

他表示，“退出欧盟意味着，关于我们如何支配纳税人的钱的决定将在英国做出。”

反对党工党的议员问到政府是否会考虑为获得欧盟单一市场准入而“以任何形式做出任何贡献”时，戴维斯予以肯定的答复。

他表示，“主要标准是我们得到可能是最好的欧盟市场商品与服务准入，如果那点被纳入谈判内容，我们当然会予以考虑。”

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)的发言人称，戴维斯的言论与政府过去关于由英国决定如何使用纳税人资金的表态一致。

财政大臣哈蒙德表示，需要“全方位地”看待任何退欧协议，脱欧事务大臣戴维斯对英国继续向欧盟以某种形式支付费用的可能性持开放态度，这种想法没有错。

戴维斯还表示，拿到对欧盟市场的零关税准入权，是英国的一项“当务之急”。

“或许包括成为欧盟单一市场的成员，也或许不包括，但可以通过一些不同的方式来实现，”他说。

Leave.EU运动的发起人Banks批评戴维斯不应该让英国继续向欧盟支付费用的可能性增大，称他是“一个对商务和谈判一无所知的政客”。

“在没有压力的情况下这样做...这位新任脱欧大臣在这样根本性的争论焦点上让步，不在乎我们纳税人的钱，暴露了他的天真无知，”他在声明中补充说说。(完)