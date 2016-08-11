焦点：保留欧盟单一市场成员资格作用相当于英国GDP的4%--智库

路透伦敦8月10日 - 英国智库财政研究所(Institute for Fiscal Studies)周三发布报告称，英国在退出欧盟时保留欧盟单一市场成员资格的作用相当于英国国内生产总值(GDP)的4%。

英国尚未与欧盟就未来关系问题启动正式谈判，但保留进入欧盟单一市场的权利将是谈判的重要内容之一，特别是在金融服务方面。

欧盟领导人坚持认为，若要单一市场大门向其全面敞开，那么欧盟公民必须享有在英国生活和工作的权利，而这与众多退欧支持者的想法相去甚远。

财政研究所称，与仅具有世界贸易组织(WTO)成员国身份相比，英国作为欧洲经济区的一部分保留单一市场会员资格的作用相当于其GDP的4%。

“从经济观点来看，在我们未来与欧盟的关系方面，我们仍面临一些相当重大的抉择。‘准入’欧盟单一市场与‘身为其会员国’之间是截然不同的，”该报告作者、同时也是IFS研究学者Ian Mitchell表示。

“身为会员国可能将享受巨大的经济好处，尤其是在服务贸易方面。但在欧盟之外，单一市场的会员身分可能也要付出代价，也就是在没有英国投入的情况下，要接受欧盟未来设计的规定。这可能给金融服务业的部分领域构成严重问题。”

IFS表示，单一市场准入“实际上是一个没有意义的概念”，因为WTO任何一个成员国都具备出口欧盟的管道。不过身为会员国能够享受降低监管限制等非关税壁垒的待遇，这是现有贸易协定或关税同盟所没有的。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)上月表示，由于6月23日公投决定退欧，英国将脱离欧盟单一市场，但他也称英国必须确保国内金融服务行业能够准入欧盟单一市场。

伦敦金融城的部分律师已表示，银行业者或许可以向欧盟展示他们遵守欧盟“同等”规则的意愿，并借此进入单一市场，但批评者称是否同意这么做取决于欧盟。

金融游说组织也开始辩称，进入欧盟是一条双行道，欧洲大陆的大企业会发现，中短期内很难置身于英国金融服务行业之外。

IFS称，如果没有所谓的护照，也就是在英国作为单一市场成员国时，该国金融服务公司可欧洲开展业务的许可，那么很大一部分与欧洲相关的活动或将会考虑转至他处。

“脱离单一市场...将意味着放弃护照，而这些企业可能需要在欧盟设立子公司，来为欧盟客户提供服务，”报告称。

“没有成员国资格...英国恐将失去高价值的经济活动和就业岗位。”

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