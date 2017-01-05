英国首相特雷莎·梅任命职业外交家Tim Barrow接任驻欧盟大使

路透伦敦1月4日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三任命资深职业外交家Tim Barrow担任英国驻欧盟大使，接替已辞职的现任大使Ivan Rogers。Rogers在辞呈中用词尖锐，反映出英国政府官员对特雷莎·梅的退欧策略存在分歧。

Tim Barrow现任英国外交部政治总司长，将在下周履新。

Rogers在辞呈中对工作人员说道，他们应“对当权者讲实话”。

Barrow有着30年的外交经验，他担任驻欧盟大使可能会令部分脱欧支持者失望，他们更希望看到该职位由已知的疑欧论者担任。但Barrow担任此职或有助于让英国公务员精英确信，他们的专长仍受到重视。

Barrow曾担任英国驻俄罗斯大使，更早时担任过英国驻欧盟使馆的一等秘书，他对英国脱欧的立场并不为人所知。(完)