英国首相特雷莎·梅任命职业外交家Tim Barrow接任驻欧盟大使

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透伦敦1月4日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三任命资深职业外交家Tim Barrow担任英国驻欧盟大使，接替已辞职的现任大使Ivan Rogers。Rogers在辞呈中用词尖锐，反映出英国政府官员对特雷莎·梅的退欧策略存在分歧。
Tim Barrow现任英国外交部政治总司长，将在下周履新。
Rogers在辞呈中对工作人员说道，他们应“对当权者讲实话”。
Barrow有着30年的外交经验，他担任驻欧盟大使可能会令部分脱欧支持者失望，他们更希望看到该职位由已知的疑欧论者担任。但Barrow担任此职或有助于让英国公务员精英确信，他们的专长仍受到重视。
Barrow曾担任英国驻俄罗斯大使，更早时担任过英国驻欧盟使馆的一等秘书，他对英国脱欧的立场并不为人所知。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。