近41%英国小企业希望英国退出欧盟--调查

英国明年可能就是否留在欧盟举行公投，而最近一项调查显示，近41%的英国小企业希望退出欧盟，因认为欧盟成员国身份对小企业无益。此项调研由英国小企业联合会（FSB）进行，发现约47%的受访企业希望留在欧盟，另有10.7%犹疑不决。英国首相卡梅伦曾承诺重新协商英国与欧盟关系，并承诺在2017年底前就是否留在欧盟举行公投。多数观察人士预计公投将在明年进行。路透