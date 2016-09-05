英国政府下周将公布脱欧后如何处理与欧盟关系的计划

路透伦敦9月4日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在周日播出的采访中称，英国政府将在未来一周公布在脱欧之后如何处理与欧盟关系的计划。

“他(英国脱欧事务大臣戴维斯)本周将向议会陈述夏季政府的工作，以及我们将怎样处理与欧盟的关系，”特雷莎·梅在前往中国参加20国集团(G20)峰会前接受BBC采访称。

她前往中国参加峰会时对记者称，英国经济将会受到脱欧的冲击，即便最近的经济数据显示影响不像一些人预期的那么严重。

她对BBC称，她将利用此次峰会与各国首脑就未来贸易协议展开会谈，包括美国总统奥巴马、印度总理莫迪及澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)。

“我希望讨论关于我们可如何评估贸易协议，以及贸易协议谈判可能将是如何，如此一来，等到我们可以签订这些协议的时候来临，我们就有能力这么做，”她说。

特雷莎·梅已清楚表明今年不会启动退欧正式程序第50条条款，好让英国有更多时间准备协商，但她说不会无限期推迟行动。

特雷莎·梅称不会提早举行全国大选，尽管执政党保守党内有一些人认为，对手工党内哄让保守党有机会增加国会席次。

“我们需要时间、需要稳定才能处理国家所面对的问题，选举将在2020年举行。”她说。(完)