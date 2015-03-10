欧盟资本市场计划对投资者的保护不够--英国监管部门

路透伦敦3月9日 - 英国最高市场监管机构周一表示，欧盟虽计划提振以市场为基础的融资，但如果不更加强调对投资者的保护，那么该计划恐将损及消费者。

欧盟想创建一个资本市场联盟(CMU)，让企业更容易在股市及债市筹资，而不是像目前许多企业仍仰赖银行贷款来筹资那样。

英国金融市场行为监管局(FCA)执行长Martin Wheatley说，该计划并未在追求成长与保护投资者之间达到很好的平衡。

FCA是在2013年成立，旨在金融危机爆发后增强对投资者的保护。

欧盟的提案在上月付诸公众讨论，该提案旨在刺激证券化、或者出售以抵押贷款等贷款为基础的债券。

Wheatley在一场市场融资活动中演说称：“这是必要的...此对话也影响了行为准则方面的争论，目前这个天平似乎有点倾斜。”

他说，长期而言，未能处理消费者保护的问题，是不可行的；因为如果和金融危机前一样，利润成了行为的主要驱动力，CMU就不会成功。

他表示尽管CMU是欧盟所倡议，但FCA等国内监管机构应该要能保护消费者，比如透过对营销设限或约束向特定消费者提供新金融产品。

Wheatley并称，还需对如何就金融服务的产品及服务做更良性沟通，进行广泛讨论。

“过度刺激需求，却没有能确保对产品、风险和机会清楚了解的机制，可能导致将许多资讯贫乏的消费者引入市场，产生原可避免的消费者伤害。”Wheatley说。

CMU试图鼓励为企业提供融资的新管道，如群众募资，但Wheatley指出，这块新兴领域的广泛消费者保护问题也还未解决。

“那不只是为了消费者的利益，还是为了行业本身更广泛的成长潜能，未来几年不希望因为传出消费者亏损的不利报告，而伤害到这个行业的发展。”(完)

(编译 李婷仪/张若琪 审校 许娜/戴素萍)

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