焦点：英国拟与欧盟达成关税协议 凸显工业企业艰难处境

2011年11月资料图，英国Sunderland，日产汽车工厂的工人们在装配车门。 REUTERS/Nigel Roddis

路透布鲁塞尔1月18日 - 英国首相特雷莎·梅周二明确表示，英国将退出欧盟单一市场，但她又希望与欧盟达成关税协议，这凸显出设在英国的工业企业所要极力避免的退欧断崖。

特雷莎·梅表示，她希望英国能与美国、澳洲、新西兰和中国等国家达成贸易协定，并承认如果拥有欧盟关税同盟的“正式”身份将不必如此。

“但我确实希望我们与欧盟达成关税协议，”她说，并称英国可能寻求成为现有关税同盟的附属成员，或签署其中的部分条款。

欧盟与土耳其之间存在关税同盟协定，这样工业品可以自由流动而不必缴纳关税，也不受其他限制。但欧盟要求土耳其接受其与第三方国家自贸协议中的条款。

如果与欧盟达成自贸协议，英国或许不必缴纳欧盟的标准进口税，比如汽车的税率是10%，但如果没有与其达成关税同盟，英国就需要证明出口产品确实产自英国。

就拿有30,000个零部件的轿车来说，制造商想要证明大量本地产品的任务非常艰巨。

**考虑迁址**

贸易政策智库ECIPE的主管Hosuk Lee-Makiyama表示，关税壁垒造成的额外成本将是英国去工业化进程的最后一步。

他表示，“他们会考虑关闭工厂。制造业的利润率大多不到10%，不得不考虑将企业迁至欧盟或土耳其。”

在9月致英国和欧盟的信中，日本表达了日本企业的担忧，日产汽车(7201.T)、日立(6501.T)或富士通(6702.T)等诸多日本企业的欧洲业务都集中在英国。

日本企业担心对清关程序的改变以及原产地规定造成的不便，可能导致拖延和成本上升。

这位英国汽车行业机构的负责人周二称，英国产的汽车可能不符合该一般自贸协定设定的本地产品标准。

该关税同盟深受汽车行业重视，因一辆一般的英国组装车，有近60%的零配件产自海外，有些零配件在生产过程中甚至在欧洲大陆往返数次。

不清楚部分或附属关税同盟成员身份是否实际可行。对各方而言，英国退欧是全新的领域。

英国贸易政策研究部门(UK Trade Policy Observatory)副主管Jim Rollo认为，部门独立可能会引起世贸组织成员的不满，关税协议将会由一个超国家的法庭来监督，或许很难强行推销给退欧中坚支持者。

**两年？**

除了成本，时间框架对部分人而言也是挥之不去的困扰。

特雷莎·梅的目标是在两年内完成新的贸易协议，比欧盟迄今以来谈判的任何贸易协议要快得多。

英国派驻布鲁塞尔欧盟总部的前外交高官曾在12月指出，可以需要十年之久才能达成一份新协议。奥地利财长在本周二则预计，要耗费五年的时间来谈判。

欧盟与加拿大之间的协议谈判用了五年多一点的时间，但之后已经过去两年多了，协议还未得到实施。

英国脱欧事务大臣戴维斯周二对议会表示，英国的起点不一样，因为英国已经拥有与欧盟一致的生产标准，并且英国和欧陆之间不存在关税壁垒。

欧盟执委会是代表欧盟成员国进行贸易协定的谈判，他们也对其他贸易协议的缓慢进展感到郁闷。

执委会主席容克上周对新西兰总理英格利希表示，双方计划中的贸易谈判可能比正常速度要快很多。

“按照惯例，谈判可能要花费五六年，十年。但这次我认为有两到三年就够了，因为两边的情况非常类似。我们是伙伴，是盟友。”容克说道。

伙伴与盟友--容克会用同样的态度对待英国吗？

有关英国与欧盟的贸易图表：tmsnrt.rs/2jvwZNZ

（完）