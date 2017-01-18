分析：英国一意孤行踏上硬退欧之路 但盼与欧盟达成自贸协定

2014年5月资料图片，欧盟驻伦敦机构外飘扬的欧盟旗帜和英国国旗。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦1月17日 - 千呼万唤始出来，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)终于说出她对脱欧的真实想法：英国决意走自己的路，完全脱离欧盟，同时希望欧盟同意全面性的贸易协议。

英国将退出欧盟广袤的商品与服务市场，但试图达成一项“大胆且充满雄心壮志的”自由贸易协定(FTA)，拒绝采用类似挪威与瑞士等其他欧洲国家与欧盟之间的贸易安排。

特雷莎·梅在周二的演说中呼吁在两年内达成协议，强调与欧盟的合作，并提出以“分阶段”过渡形式实现脱欧。

英镑逆转近期跌势，兑美元录得至少自1998年来最大单日涨幅。但欧盟国家政治领袖对特雷莎·梅的讲话态度漠然，这意味着特雷莎·梅欲达成理想中的贸易协议，恐怕会是个艰困、甚至要付出惨痛代价的任务。

“要求这么多，他们又能给予什么？”捷克负责欧盟事务的国务卿Tomas Prouza在推特上表示。爱尔兰政府则表示，对英国的脱欧程度，已不存在一丝幻想。

特雷莎·梅列出了谈判中优先考虑的12个方面，包括限制移民、退出欧洲法院司法管辖区、放弃欧盟关税同盟全面成员资格。欧盟关税同盟为进口到欧盟的商品设定外部关税。

将目标放在达成全面的FTA意味着，特雷莎·梅可以毫无牵挂地进入谈判，基本上不用受制于人民自由往来或者支付欧盟大量预算经费的问题而做出不受欢迎的妥协。

**达成FTA的机率**

但达成FTA的过程也充满风险。特雷莎·梅曾表示，她希望在两年内就英国与欧盟的未来关系达成一致，而后进入落实期。

达成FTA所需的时间通常超过两年。以加拿大与欧盟之间的FTA为例，到其生效时将已是耗时七年。

“形成协议中所存在的长期不确定性，将对经济构成巨大挑战，你不能要求消费者视而不见，”英国国家经济社会研究院(NIESR)的主管Jagjit Chadha称。

消费者支出一直都是近期英国经济的主要推动因素，而贸易和投资等其它经济增长来源则表现落后。

消除服务业的贸易壁垒可能也很难，尽管退欧支持者认为，欧盟内部已然存在壁垒。服务业是英国经济的支柱产业。

根据智库欧洲改革中心(Centre for European Reform)，贸易协议越深入，英国将不得不遵守的欧盟监管就越多。

FTA选项的支持者认为，FTA会允许英国大体上像以前一样同欧盟进行贸易，同时还使该国可自由与美国等其他国家，以及与巴西和印度等新兴市场直接达成贸易协议。美国是英国最大的单一出口伙伴国。

退欧支持者还指出英国对欧盟有庞大的商品贸易逆差，并称欧盟可能承担不起切断同英国贸易的后果。2016年11月，这项贸易逆差为创纪录的85.9亿英镑。

**核心选项**

特雷莎·梅似乎将此视为谈判筹码，在讲话时称若达成一项糟糕的协议，还不如没有协议。这实际上是在承认，英国可能会采用世界贸易组织(WTO)的规定。WTO规定了成员国能够课征关税的上限。

在这种情况下，英国的服务业可能面临贸易壁垒，尤其是在金融等受到高度监管的行业。摩根大通的经济学家巴尔(Malcolm Barr)称，这可能将是一条“非常危险的道路”。

“人们可能认为，一项成功的谈判策略需要有宏伟的目标和可靠的退路。特雷莎·梅显然拥有了前者，但我们怀疑她是否拥有后者，”他在一份客户报告中说。

值得注意的是，正当特雷莎·梅把英国包装成一个建立在合作基础之上的国际主义国家之际，她的财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)却对议会表示，如果不能很快与欧盟达成全面的自贸协定，英国可能会采取强硬态度，并用降低企业税作为报复。

“如果我们不能(达成合理的退欧协议)，这个国家的人民不会只是逆来顺受，也不会接受自己将变得更穷的未来，”哈蒙德说。

“我们将竭尽所能地保持我们的竞争力，并维持我们的生活水准。”

英国与欧盟国家贸易收支图表：tmsnrt.rs/2jvwZNZ

(完)