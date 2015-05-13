焦点：英国可能会早于2017年年底举行脱欧公投

图中为英国国旗与欧盟标识旗。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦5月12日 - 英国首相卡梅伦(David Cameron)的发言人周二表示，如果能先达成一项协议，满足卡梅伦提出的对英国与欧盟关系做出重大改变的要求，他将提前就英国是否脱离欧盟的问题举行公投。

卡梅伦曾承诺重新磋商英国与欧盟的关系，并在2017年年底前举行脱欧公投。

“如果可能的话我们会提前公投，”他的发言人在回答相关问题时表示。该发言人还称，卡梅伦将在谈判中寻求修改欧盟基本条约。

卡梅伦意外获得连任后，欧洲领导人邀请其就欧盟改革展开磋商，但欧盟执委会强调，不可能就欧盟基本条约重新谈判。

但卡梅伦发言人明确表示，“他想要修改条约。”

“他得到的所有建议都是要修改条约，比如我们希望见到在福利方面的修改，”该发言人称。

**修改条约？**

卡梅伦希望减少来自布鲁塞尔的繁琐程序，并限制布鲁塞尔的权力。他认为成员国议会应该能够联合起来阻止欧盟立法。他还希望限制欧盟对英国治安和司法的影响。

迄今为止，卡梅伦并未获得其他欧盟领导人的太多支持，德国总理梅克尔虽然也确实倾向于修改条约，但为了加强欧元区一体化，她希望的修改范围要窄得多。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在布鲁塞尔与英国财政大臣奥斯本(George Osborne)会面后表示，德国将与英国一道让欧盟变得更好。

卡梅伦发言人称，卡梅伦将在6月底的欧盟领导人会议上，确定英国认为需要进行的改革事项的更多细节。

卡梅伦将牵头相关谈判，奥斯本、英国外交大臣夏文达和英国负责欧洲事务的大臣David Lidington将作为后盾。

奥斯本在布鲁塞尔讲话时警告称，盟友不应低估英国的决心。

“我们希望谈判不仅有建设性且紧凑，还要果断和坚定，任何人都不应低估我们为英国劳动人民争取成功的决心，”奥斯本说。(完)

(编译 王颖/汪红英；审校 张荻/徐文焰)

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