英国寻求“紧急刹车”条款以保障非欧元区国家权益-金融时报

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月30日 - 据金融时报报导，英国正在寻求一项“紧急刹车”条款，以便允许欧盟的非欧元区成员国推迟那些可能威胁到自身利益的决议。
英国首相卡梅伦已承诺在2017年底就是否退出欧盟举行公投，该国目前正在寻求就欧盟成员国身份进行重新协商，同时英国也不是欧元区成员国。
金融时报援引未具名欧洲部长和官员的话称，英国正在寻求保护措施。对单一市场至关重要领域接近被否决的非欧元区成员国而言，紧急煞车措施将使这些国家有权推迟投票，并促使欧盟首脑们针对相关问题展开进一步磋商。
但报导称，英国财政大臣奥斯本已向其欧盟同僚表示，英国政府不会就英国庞大的金融服务行业寻求任何否决权或特殊待遇。
英国财政部发言人对金融时报的报导未予置评。
卡梅伦将在下个月提出改变英国与欧盟关系的建议。
金融时报报导称，英国也在寻求保护金融公司免受地域歧视的措施，并希望得到保证，非欧元区国家不会被迫承担欧元区国家纾困的成本。(完)
(翻译 汪红英/张荻； 审校 张明钧/高琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。