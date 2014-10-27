分析：欧洲银行压力测试的乐观结果隐藏着大量挑战

图为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行周日公布了备受瞩目的银行压力测试结果，没有迫使欧元区的主要银行大幅提升资本，让投资者免受直接冲击。

但测试揭露了可能损及未来获利的不良贷款以及潜在损失，削弱了银行业的长期吸引力。

欧洲央行周日称，针对各银行为资产估价的准确程度、以及能否再次承受三年危机进行了评估，基于评估结果，认为截至去年年底，欧元区130家最重要的银行的资本缺口仅为250亿欧元(316.9亿美元)。

考虑到银行业在2014年做出的调整和改变，目前的新资金需求降至不到70亿欧元，远低于高盛8月对投资者调查所预期的500亿欧元。这意味着现有投资者只要拿出预期所需资金的一小部分，就可维持持股。

不过研读欧洲央行对欧元区银行业的压力测试公告细节，也能看到负面迹象，例如欧洲央行指出欧元区银行复原还需要做大量工作。

**未来的挑战**

评估认为，还有1,360亿欧元的贷款应被列为不良贷款，使得银行业的坏账总额增加18%；另外，还应计入475亿欧元亏损，以反映资产真实价值。

“银行业面临严峻挑战，该行业仍长期不赢利，且必须解决8,790亿欧元不良贷款敞口，因为这将占用很大一部分资本金，”毕马威会计师事务所指出。

另外一些人的看法则更为悲观。“五分之一的欧洲银行业者有破产风险，”Ashmore研究部门主管Jan Dehn表示，他提到五分之一的银行去年年底没有通过欧洲央行的测试及格线。

他并指出，如果银行业薄弱的资本水平无法支撑信贷投放，那么欧洲央行通过向经济注入资金来提升欧元区经济成长的努力就无法奏效。

欧洲央行调整各银行资本比率，以反映监管部门对银行业资产价值的评估水准之后，31家银行的核心资本比率降至10%以下--这是投资者认为的安全标准，另外28家银行的资本比率仅比10%高出一个百分点。

“(测试结果)利好股市，而由于资本融资规模有限，因此基本上利空信贷市场，”法国兴业银行策略师Kit Juckes指出。

银行业者需要增加放贷来提升获利，因为他们以超低利率融入资金，向客户放贷时征收较高利率，从而实现息差收入。放贷能够提振经济成长，反过来又令银行业从中获益。

花旗分析师表示，欧洲央行对银行资产质量的评估规模“对于将来可能的监管制约而言很重要”。由于欧洲央行的上述调整而导致资本金比率受到严重打击的银行业者，未来进行扩张、增加放贷或者支付股息的能力将会减弱。

其他人则从欧洲央行传递出的坏消息中找到一线希望。“我们对资产质量评估的严格程度感到意外，比如不良贷款规模上修的幅度，但我们对此持正面看法，”摩根大通的欧洲信贷分析师Roberto Henriques说，“这个额外信息表明，他们将会更加严格。”

有些人还对测试让投资者目前至少获得了可以信赖的透明数字表示欢迎。“这应会缓解外界对银行实际情况的担忧，”Hermes Global Equities主管Geir Lode表示，“对市场而言，这是正面消息。”

如果欧洲央行提出的相对温和的增资要求，最终被证明并不符合银行业者实际需要扩充的资金数额，那么这次测试给出的额外信息会带给投资者一些保护。“所有人都将仔细斟酌(资金要求)...是否太少，是否足以加固那些面临风险的银行，”Lombard Odier投资管理的全球固定收益策略师Salman Ahmed称。

“好消息是评估过程完全透明。投资者获得了有关银行资产的众多数据，现在可以自行作出判断。”(完)

(编译 王丽鑫/王颖/王兴亚；审校 高琦/朱晓军)

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