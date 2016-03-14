英国财政大臣奥斯本称将进一步削减公共支出 以保护预算计划

路透伦敦3月13日 - 英国财政大臣奥斯本周日表示，他本周将宣布进一步削减公共支出，以保护紧缩计划不受到经济趋弱的冲击，但称削减力度不会很大。

奥斯本指出，全球正面临着自2008-2009年金融危机以来不确定性最高的时期，原因在于中国经济放缓、油价下挫、一些国家的利率调整以及中东政治局势不稳。

“简言之，全球经济更强劲复苏的希望已经破灭，”他在星期日太阳报发表的文章中写道。奥斯本将于周三发布年度预算声明。

他说，英国6月公投若决定脱离欧盟，也会加剧不确定性。

“脱欧将招致经济震荡、损失就业机会、降低生活标准，并且是十分莽撞的行为，”他在接受BBC电视采访时称。

奥斯本作为保守党领袖，是接替首相卡梅伦的人选之一。他希望达成在2020年之前将英国预算赤字扭转为盈余的目标，建立起严守财政纪律的声望。

但该计划可能因为英国经济增长放缓而脱离正轨。英国经济2015年增长2.2%，不及政府最新预算预估报告中预计的2.4%。

民调显示，英国选民对脱欧的两派观点基本势均力敌，因此奥斯本似乎避免在预算报告中采取较为激进的举措。养老金体系改革计划已经暂停，该计划原本可筹集数以十亿计英镑，来帮助填补预算赤字。

奥斯本周日指出，其预算声明中将包括采取行动，以确保英国坚守修复其依然羸弱的公共财政的内容。

他表示，额外削减的支出相当于政府在2020年之前的每100英镑预算支出减少0.5英镑。“我认为我们能够找到办法省下这些钱。与庞大的预算相比，这并不算什么，”他对BBC表示。

在被问及他是否可能寻求通过解冻燃油消费税率来增加税收时，奥斯本不愿置评。鉴于油价大跌有助于驾车出行者，外界普遍认为这一选项可行。

许多分析师对奥斯本追求财政盈余的做法提出质疑，并警告称现在削减支出可能会令英国经济放缓加剧。

咨询公司凯投宏观(Capital Economics)在上周表示，奥斯本可能宣布在更接近2020年的时候减少支出，以免在近期内损及经济增长。(完)