英国首相特雷莎·梅的退欧时间表获得议会支持

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦12月8日 - 英国议会周三对首相特雷莎·梅(Theresa May)提出的退欧时间表表示支持，此前特雷莎·梅消除了保守党内部对政府的退欧策略缺乏透明度的不满。
特雷莎·梅一直承受着来自议会、企业界和投资者的压力，要求她至少要规划出英国与欧盟未来关系的大致框架。特雷莎·梅则表示，过多透露细节将削弱英国在退欧谈判中的地位。
经过激烈辩论后，英国议会以448对75票支持了要求政府公布其退欧计划的动议，但也认可了政府的退欧时间表，即在明年3月底前启动退欧进程。
在六个小时的辩论中，反对党工党提出政府应在启动里斯本条约第50条，即开始退欧进程之前公布其谈判立场。
议会同意政府提出的让议会支持特雷莎·梅关于退欧时间表的要求，工党议员因此被指责落入了一个圈套--即允许部长在无需与议会磋商的情况下启动退欧。
工党的退欧事务发言人Keir Starme否认此次投票是针对里斯本条约第50条。他说，此次投票是迫使政府提供一份计划，该计划应该包含“充分的细节和清晰度来结束”围绕英国未来与欧洲单一市场关系的“层层迷雾”。
“要求提供一份设定了谈判目标的计划，并不是为了削弱英国在退欧谈判中的地位，也不是要获得实况公布，实际上是为了清晰度、审查和问责，”他说。
他说，如果政府不能提供足够详细的计划，工党将再度发难，并称工党的目标是避免“硬性退欧”。
政府给出的答案是明确的--即在可能的情况下提供信息，并将制定一份计划。但尚不明确的是该计划的内容。
“该计划将提供尽可能多的信息，但前提是不会削弱我们的谈判立场，”英国脱欧事务大臣戴维斯说。(完)
(编译 张荻/汪红英；审校 陈宗琦/高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
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