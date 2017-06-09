焦点：英国选举出口民调未显示有明确胜者 对特雷莎·梅构成重击

路透伦敦6月8日 - 周四一份出口民调显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党将无法赢得议会的多数优势。这一令人震惊的结果恐将在英国引发政治动荡，并可能令英国退欧谈判推迟。

出口民调预测，保守党将在议会650个席位中赢得314席，反对党工党料收获266席。这意味着没有任何一党取得多数优势，从而会出现“悬峙议会”。

英国广播公司(BBC)报导称，有76席的归属很难确定。

在最终结果明朗之前，难以预测特雷莎·梅是否有机会保住首相大位，并领导下届政府与欧盟展开退欧谈判。

英国太阳报在头版赫然印着“一片混乱”。每日邮报则称“英国站在刀尖上”。

保守党高层人士迅速表示，过去的出口民调经常不准。在2015年，出口民调曾显示保守党没有获得议会多数优势，但最终结果则是取得了微弱优势。

英镑兑美元起初下跌逾0.02美元，因市场消化了英国出现极端政治不确定性、甚至今年举行第二次选举的前景。不过随后英镑收复部分失地。

出口民调对特雷莎·梅而言是一场重大失利，就在七周之前她要求提前选举时，民调还显示她的支持率领先20个点或以上。

提前三年选举，特雷莎·梅将她的命运交到选民手中，原本希望获得更加有力的授权，便于她进行退欧以及同欧盟未来贸易关系这样复杂的谈判。

特雷莎·梅如今上台还不到11个月，如果被迫下台，她将成为1920年代以来在任最短的英国首相。

选战期间特雷莎·梅的民调支持领先优势缩水。在此期间，她对一项老年人护理政策提议的态度出现逆转，不参加与对手的电视辩论，而且英国接连发生袭击事件致30人丧生后，她在安保方面的做法遭到质疑。

尽管如此，特雷莎·梅仍没完没了地重复她“强大稳定的领导”的口号，因此而受到广泛嘲弄。她甚少提及政策细节，而且主要出现在受到严格控制的活动中。有些批评人士给她起了个外号叫“梅机器人(Maybot)”。

**灾难一场**

相形之下，外界普遍认为工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)打了一场强势、政策丰富的选战，激励了许多支持者。

如果出口民调正确，柯尔宾可能与其他较小政党共同筹组政府，这些小党与工党一样强烈反对特雷莎·梅多数国内政策，包括删减公共支出。

倘若工党真的在苏格兰民族党(SNP)及自由民主党支持下掌权，英国的未来将与保守党所规划的大不相同，举行第二次公投的可能性甚至可能升高。SNP与自由民主党皆坚决反对脱欧。

出口民调预估SNP可能拿下34席，中左翼的自由民主党14席，威尔士民族主义政党Plaid Cymru将拿下3席，绿党一席。

“如果民调准确，这对保守党与特雷莎·梅而言将是灾难一场，”前英国财政大臣奥斯本在ITV表示。

英国的政治僵局可能令退欧谈判进程脱离正轨。退欧谈判计划于6月19日展开，但如今可能推迟。

“市场该祈祷这份出口民调搞错了，”日本三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman在一份报告中指出。

日本投行野村称，根据出口民调和头两个开出的选区结果，其选举模型显示保守党最后将赢得331席，取得微弱多数。然而野村表示，等10%的结果开出，将可以做出更精确的预测，那大约要到0100 GMT。

对特雷莎·梅而言，即便稍后结果是险胜，也将对她非常不利。她原本以为能获得压倒性胜利。

“如果这些数字正确的话，很难设想他们(保守党)将如何组建联盟以继续执政，”奥斯本说。

“但同样的，基于那些数字也很难想象工党会如何组建联合政府。真的是前途未卜。”

**退欧前景难逆料**

特雷莎·梅自己在选举期间曾说，“如果我们只丢掉六席，就会失去多数席位优势，柯尔宾将成为首相，”她预测苏格兰民族党和自由民主党将会支持柯尔宾。

虽然这只是竞选说辞，旨在争取党内支持，但同时也表明她并不看好与其他党派组建联合政府的可能性，几乎所有其他党派都反对她的脱欧策略。

曾在2010-2015年期间与保守党联合执政的中左翼亲欧政党自由民主党认为，继续联合的路线可能走不通。前自由民主党党魁克莱格(Nick Clegg)表示，该党不会支持一个保守党政府。

英国脱欧谈判若被推迟，留给英国处理这样一个堪称二战以来欧洲历史上最复杂谈判的时间也就相应缩短。

工党表示将推进脱欧进程，但会扬弃特雷莎·梅的谈判计划，优先侧重于保住欧盟单一市场和海关同盟的好处，认为若在无协议情况下脱离欧盟，将是最坏的结果。(完)