英镑贬值提高出口竞争力 但企业因退欧削减投资计划--CBI

路透伦敦4月24日 - 周一公布的一项调查结果显示，由于英镑在英国退欧公投后贬值，英国制造业在2017年初的出口订单情况为六年来最好，但同时他们也在削减投资计划。

英国工业联盟(CBI)衡量制造业情况的季度指标说明了，去年退欧公投决定对英国企业的利弊影响。

在截止4月的三个月里，英国制造业者在非欧盟市场的竞争力提高幅度为历来最大。国内市场订单情况亦十分活跃，增速为将近三年来最快。

但英镑疲软推高了物价，单位成本升幅为六年来最大。

此外，CBI表示，企业报告的工厂与设备投资计划为2011年中期以来最弱。当时的英国经济仍未能走出全球金融危机的影响。

“我们认为制造业面临的挑战在提高，而且随着时间推进可能会加剧，”IHS Markit分析师Howard Archer表示。

4月CBI总工业订单差值从3月的正8降至正4，对未来三个月的预期从正36降至正16，为2013年末以来最大降幅。[nL4S1HW210]

“英国制造商在享受国内外客户需求的强劲增长之势，并继续提高产出，”CBI首席分析师Rain Newton-Smith表示。

“出口激增，企业对出口海外的看法为逾四十年来最为乐观。即便如此，英镑疲弱加上大宗商品价格复苏意味着，成本压力将继续上升，制造商未发现短期内这种压力有缓解的迹象。”

CBI称其季度调查是在英国首相特雷莎·梅宣布计划6月8日提前举行大选之前进行的。

图表：

英国制造业表现细节--CBI调查：tmsnrt.rs/2pbOmnL

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