英国制造业活动降温 英镑下滑--FXTM富拓

路透香港7月4日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

非常有意思的一件事，尽管过去一年持续受困于政治风险和经济问题，英镑仍表现出抗跌性。上周英国央行行长卡尼的鹰派言论带动英镑大幅反弹即是例证，英镑/美元第二季度收于1.3000美元上方。不过，虽然加息预期上升令英镑短线获得支撑，但其涨势可能仍有限，因为投资者不得不面对退欧的事实。鉴于英国经济前景不确定且政治风险拖累人气，加息可能给经济增长和企业信心带来压力，进而加剧英国的问题。

宏观基本面方面，周一公布的英国制造业数据弱于预期促使投资者重新评估2017年加息的可能性。英国6月份制造业活动指数降至54.3，录得三个月来最慢增速。这一令人失望的数据再次打击了经济信心，近期公布的一系列疲软数据正慢慢显示出英国退欧的影响。

政治方面，退欧话题在升温，英国官员们采取“获得蛋糕并得以享用” 的方法应对谈判。鉴于英国官员们接受了必须在单一市场和政治控制之间进行权衡，“软退欧”有望实现。英国首相特雷莎·梅（Theresa May, 文翠珊）转变硬退欧立场或给英镑带来些许支撑，但我认为英国退欧后未来与欧盟关系的不确定性大增可能严重不利于英镑多头。

从技术角度看，尽管日线图上多头仍占据控制地位，英镑/美元在1.3030美元遭遇强大阻力。若该汇率回落至1.2850美元下方，则可能进一步走低。

**美元企稳**

周一，美元收复部分失地；这无关于趋势的变化，更多是由于投资者获利了结。由于其他主要央行越来越多地释放鹰派信号削弱了美元吸引力且市场质疑特朗普推进促增长政策的能力，美元料进一步下行。市场注意力转向周三的FOMC会议，从中进一步获取有关今年晚些时候加息时机的线索。若会议纪要论调与6月份FOMC会议不同，那么美元走势可能变得不稳定。从技术角度看，日线图上美元指数仍承压，空头或借助96.50动态阻力位再度发起攻势。

**黄金**

由于美元企稳，金价跌至近七周低点1,235美元。全球货币政策收紧趋势也加剧了黄金市场下行压力。虽然退欧持续不确定性以及美国政治风险可在较长期内支持金价，但短期内空头仍占控制地位。从技术角度看，若金价跌破1,240美元，则可能进一步跌向1,220美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。