英国家庭支出在欧洲名列前茅 但储蓄偏低有风险--PwC

路透伦敦12月13日 - 全球会计师行普华永道(PwC)在周二发布的一份报告中表示，英国家庭支出水平高于欧洲其它地区，帮助英国经济经受住了今年公投退欧的冲击。

但PwC指出，英国消费者热衷花钱，导致其几无存款。这样一来，如果经济遇挫，他们的支出就可能急剧回落。

该报告表示，英国家庭平均一年支出50,000英镑(63,455美元)，爱尔兰和法国分别约为41,000和35,000英镑。

但报告指出，英国普通家庭可支配收入中的储蓄率只有2%，低于法国和德国。

“虽然在短期内这对于企业是好消息，但万一未来经济放缓促使家庭提高预防性储蓄，就像2008-9年那样，则家庭支出就会急剧减速，英国就很容易受到冲击，”PwC表示。

而2017年通胀预计上升，也可能降低家庭支出。英国央行预测明年通胀攀升。(完)