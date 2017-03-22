英国家庭对财务前景的看法为2013年底以来最悲观--Markit调查

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透伦敦3月22日 - 数据提供商Markit周三公布的一项调查显示，英国家庭对财务前景的看法为2013年底以来最悲观，因通胀上升侵占了他们的可支配收入。
Markit称其月度家庭财务指数显示，英国人对未来12个月自身财务状况的预估指数从48.1骤降至45.3，为2013年11月以来最低。
“通胀升高，加上薪资趋势迟滞，迫使家庭重新调整对未来一年的预期，”IHS Markit的分析师Tim Moore说。
Markit家庭金融指数较2月略有改善，从42.5升至43.2，但仍接近过去两年来的最低水平。
调查显示，58%的家庭预测英国央行会在未来12个月将利率从历史低点0.25%上调，略高于2月56%的比例，但低于1月触及的一年高点62%。调查是在3月15-19日期间进行的。
此项Markit调查基于对1,500名年龄介于18-64岁英国民众进行的在线调查，由调查公司Ipsos MORI进行。(完)
(编译 艾茂林/侯雪苹；审校 高琦/刘秀红)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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