英国家庭对财务前景的看法为2013年底以来最悲观--Markit调查

路透伦敦3月22日 - 数据提供商Markit周三公布的一项调查显示，英国家庭对财务前景的看法为2013年底以来最悲观，因通胀上升侵占了他们的可支配收入。

Markit称其月度家庭财务指数显示，英国人对未来12个月自身财务状况的预估指数从48.1骤降至45.3，为2013年11月以来最低。

“通胀升高，加上薪资趋势迟滞，迫使家庭重新调整对未来一年的预期，”IHS Markit的分析师Tim Moore说。

Markit家庭金融指数较2月略有改善，从42.5升至43.2，但仍接近过去两年来的最低水平。

调查显示，58%的家庭预测英国央行会在未来12个月将利率从历史低点0.25%上调，略高于2月56%的比例，但低于1月触及的一年高点62%。调查是在3月15-19日期间进行的。

此项Markit调查基于对1,500名年龄介于18-64岁英国民众进行的在线调查，由调查公司Ipsos MORI进行。(完)