英国家庭储蓄率降至纪录最低 对经济亮起警示信号

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透伦敦3月31日 - 2016年末英国家庭储蓄下降至纪录低点，因他们寻求对冲购买力的下降。这对今年的英国经济来说是一个警示信号。
另一个官方数据显示，1月英国服务业出现去年3月来首次萎缩，表明英国经济已失去了一些抵抗退欧冲击的韧性。
去年6月英国公投决定退欧之后，各界预测英国经济会大幅放缓，但实际表现与预测相左。
不过通胀率的急速上升，预计会侵蚀消费者的支出，而消费依旧是英国经济的主要动力。通胀的攀升一部分是由退欧投票后英镑汇率下降所引起的。
周五的数据显示，实际家庭可支配收入在去年10-12月期间较前一季度萎缩了0.4%，创下近三年来最大降幅。
英国国家统计局(ONS)称，储蓄率跌至3.3%，位1963年统计该项数据以来最低。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
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