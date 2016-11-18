英国FCA提议采取重要补救措施 改善资产管理行业竞争较弱情况

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦11月18日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)表示，资产管理行业的价格竞争较弱，但利润很高，提议采取“重要”补救措施以改善行业竞争情况。
FCA就英国规模达7万亿英镑(8.7万亿美元)的资产管理行业能否给投资者的资金带来价值进行审查， 并发布了中期审查报告。
“我们希望资产管理人能够积极地履行职责、按客户的最佳利益行事，以确保投资者的资金能带来价值，”FCA执行总监贝利说道。
FCA称，虽然英国市场上存在着大量的资产管理公司，但整个资产管理行业多年来一直享受着持续的高利润。(完)
(编译 王琛；审校 汪红英)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。