英国FCA提议采取重要补救措施 改善资产管理行业竞争较弱情况

路透伦敦11月18日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)表示，资产管理行业的价格竞争较弱，但利润很高，提议采取“重要”补救措施以改善行业竞争情况。

FCA就英国规模达7万亿英镑(8.7万亿美元)的资产管理行业能否给投资者的资金带来价值进行审查， 并发布了中期审查报告。

“我们希望资产管理人能够积极地履行职责、按客户的最佳利益行事，以确保投资者的资金能带来价值，”FCA执行总监贝利说道。

FCA称，虽然英国市场上存在着大量的资产管理公司，但整个资产管理行业多年来一直享受着持续的高利润。(完)