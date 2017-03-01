英国2月制造业增速慢于预期 但仍预示经济首季表现强劲--PMI

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透伦敦3月1日 - 周三公布的调查显示，英国2月制造业增速慢于预期，但仍料帮助经济在2017年初维持退欧公投以后的强劲增长势头。
英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)亦显示通胀压力略有缓解。自英国公投决定退出欧盟以来，英镑大跌已导致通胀率快速攀升。
整体制造业PMI从1月的55.7下滑至54.6，也低于路透所调查分析师的预期中值55.6。
不过该数值仍接近12月所及两年半高位。
IHS Markit经济学家Rob Dobson称，此项调查表明，第一季制造业产出增幅接近1.5%，这将是过去七年来表现最佳的季度之一。
“未来数月是否能维持强劲增长，抑或是会继续萎缩，这仍是一个大问题，”他说。
“新订单增速减缓以及待完成业务下降表明增速减缓，但高水平的企业乐观程度、就业增长、出口订单反弹以及购买水平上升表明增速会比较温和。”
制造业在英国经济规模中占10%左右。Markit将在周五公布占主导地位的服务业PMI。(完)
(编译 艾茂林/刘秀红/李爽 审校 王颖/孙茉莉)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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