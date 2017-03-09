版本:
中国
国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 17:03 BJT

英国2月房价涨势持稳 伦敦房价再度下滑--RICS

路透伦敦3月9日 - 周四公布的调查显示，英国2月房价涨势持稳，但伦敦房价再度下跌，跌势已持续一整年之久。

皇家测量师学会(RICS)称，2月房价差值升至正24，与1月修正值持平，略高于路透调查分析师预估的正23。

伦敦房价连续第12个月下滑。人们对英国退欧与高购置税的忧虑，尤其令伦敦楼市高端市场承压。

整体来看，自去年6月英国退欧公投以来，英国楼市表现较预期强劲。

RICS称，2月新买家的需求依然迟滞，但2月预计未来一年房价将上涨的受访测量师数量超过1月。(完)

(编译 侯雪苹；审校 于春红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐